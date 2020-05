Demi Lovato ha trovato l’amore durante il lockdown, il fidanzato è Max Ehrich

I mesi di reclusione forzata a causa del lockdown per qualcuno sono stati piuttosto proficui, non solo più tempo per pensare a sé stessi, ma anche per incrementare un rapporto che, prima della chiusura definitiva per contrastare il virus, era ancora in una fase embrionale. Ebbene, è proprio quello che è successo a Demi Lovato che, a quanto pare, stando alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ha trovato la sua dolce metà e lo mostra con orgoglio ai suoi fan.

La conoscenza prima del lockdown

L’amore in questo caso ha il nome di Max Ehrich e anche i tabloid d’oltreoceano hanno diffuso immediatamente la notizia, non appena ricevuta la conferma proprio dalla star che ha condiviso con i suoi fan questo momento di incontenibile felicità. Stando a quanto riportano i giornali americani, infatti, i due avrebbero iniziato a frequentarsi poco prima della pandemia e una volta iniziato il lockdown avrebbero deciso anche di trascorrerlo insieme. In effetti, le prime foto e anche dei video compaiono ad inizio maggio, quindi, se è vero che hanno trascorso questo periodo di reclusione forzata insieme, non ci sono stati segni che potessero provarlo.

L’amore mostrato sui social

Però la passione c’è e si vede. Entrambi lo mostrano con disinvoltura suoi social e non esitano a trovare delle parole zuccherose per definire questo momento di felicità, accanto ad un video in cui balla sognante con il suo Max la star scrive: “Felice di far parte di qualcosa di così speciale in questo momento. Davvero felice se non si riesce a capire…”. Lui, d’altro canto, pubblica delle foto di lei scrivendo “Mi amor”. Insomma, le premesse sembrano essere più che positive.

Chi è Max Ehrich

Anche Max Ehrich fa parte del mondo dello spettacolo, infatti è un attore, nonché ballerino e cantante. Statunitense, classe 1991, il prossimo 24 giugno compie 29 anni e già può vantare diversi ruoli soddisfacenti in alcune produzioni televisive di successo. Ha partecipato come ballerino nel terzo capitolo di High School Musical: Senior Year e ha avuto il ruolo di Randy in “Ugly Betty”. Dal 2012 è entrato a far parte del cast di “Febbre d’amore” una serie della CBS Daytime nel ruolo di Fenmore Baldwin, inoltre ha preso parte ad alcuni episodi di serie tv importanti come “Parenthood” o “Law & Order”.