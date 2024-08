Il Mattino – Demme: “Cosa mi manca di Napoli? Se penso all’ultimo anno, poco. Esclusione? Una brutta ferita, ho provato rabbia”

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato l’ex Napoli, Diego Demme. Il giocatore si è lasciato andare, parlando della sua esperienza in azzurro: “Cosa mi manca del Napoli? Se penso all’ultimo anno, poco. E ammetto che è stato difficile accettare l’esclusione dalla rosa dopo la buona partita giocata con la Lazio. Fu il mio procuratore ad avvisarmi – ricorda il centrocampista -. Una brutta ferita, che ho sempre compreso poco. Ho provato rabbia, scontento. Anche perché per la squadra era un periodo difficile, avrei fatto di tutto per dare una mano a farla rialzare. Ma ho accettato senza fare polemiche, anche perché non mi pare di essere stato l’unico ad avere problemi all’ultimo anno di contratto”.

Qui ha vinto scudetto e Coppa Italia.

“Sì, con Gattuso nei giorni dell’emergenza mondiale per il Covid. Quel trofeo ebbe un significato particolare per tutti, significava fare dei piccoli passi verso il ritorno alla normalità. E poi al ritorno trovammo migliaia di tifosi a farci festa, nonostante la paura degli assembramenti”.

