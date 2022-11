Demme in uscita dal Napoli: possibile addio già a gennaio

Il futuro di Diego Demme potrebbe essere lontano da Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna riferisce che a causa dello scarso impiego, appena 19 minuti nella stagione in corso, la volontà del giocatore sarebbe di trovare un altro club. L’entourage di Demme, si legge, avrà un confronto con il club, che dal canto suo non sembrerebbe voler lasciare andare via il calciatore. L’ex Lipsia però sembra deciso a cambiare aria se non verrà utilizzato più spesso da Spalletti, il possibile addio potrebbe avvenire già nella sessione invernale di mercato.