Demme riflette sul suo futuro in azzurro, vuole la Bundesliga

Demme, riflessioni sul possibile addio all’azzurro

Diego Demme è sempre in bilico tra il restare o partire, il centrocampista azzurro vorrebbe giocare di più e nelle ultime ore si fa largo l’ipotesi addio. Come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo sito, Demme starebbe valutando l’ipotesi di un ritorno in Germania. Ecco quanto riportato:

“Diego Demme non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, c’è tempo. Sarà lui a comunicare al Napoli le intenzioni, fermo restando che Spalletti spera che possa restare. Ma il centrocampista intende riflettere bene: possibile che arrivano offerte importanti da altri campionati, tuttavia in caso di addio tra le tante opzioni preferirebbe la Bundesliga. Vi abbiamo parlato di Stoccarda e Bayer Leverkusen, potrebbe aggiungersi qualche altro club tedesco, in attesa di una decisione definitiva che non è arrivata”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Diego Demme

