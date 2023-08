Demme, un indizio social fa pensare alla cessione

Diego Demme sempre più lontano da Napoli. Un indizio social potrebbe rivelare la sua prossima destinazione

Diego Demme, centrocampista del Napoli, si allontana sempre più dalla società campana. Neanche convocato da Rudi Garcia per la prima giornata di campionato contro il Frosinone, il ragazzo potrebbe cambiare aria e tornare in Germania. L’Hertha Berlino sembrerebbe essere interessata alle sue prestazioni.

In indizio, in tal senso, arriva dal mondo dei social. Infatti, su Instagram Diego Demme ha iniziato a seguire il profilo della società di Berlino che, ricordiamo, da quest’anno giocherà nella serie cadetta tedesca.

Tante testate giornalistiche danno per definitivamente sfumato il passaggio di Demme all’Herta, ma il calciomercato ci insegna che non bisogna mai dare nulla per scontato.

Il follow al profilo Instagram dell’Herta potrebbe essere solo un caso, una questione di simpatia, ma questo lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Fatto sta che Demme non sembra più rientrare nei piani del Napoli e del suo nuovo tecnico.

