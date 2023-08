Demme verso l’addio, nuova avventura all’Hertha Berlino

Demme vicino all’Hertha Berlino

Il futuro di Diego Demme è sempre più lontano da Napoli, nelle ultime ore il club tedesco ha aumentato il pressing sul centrocampista azzurro. Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, i contatti si sono intensificati per convincere Demme ad accettare il trasferimento. Il Napoli dovrebbe incassare circa cinque milioni, per dare il via libera al ritorno in Germania del mediano azzurro. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la fumata bianca.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

