Denis: “Con Mazzarri al Napoli la risalita è possibile”

L’ex attaccante del Napoli German Denis ha espresso il suo parere circa il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.

Lo scorso 14 novembre Walter Mazzarri ha fatto il suo ritorno sulla panchina del Napoli. L’ex attaccante del club azzurro German Denis ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport ed ha affermato che con l’arrivo del tecnico per il club potrebbe esserci la giusta spinta.

Di seguito le sue parole ai microfoni del noto quotidiano:

“Scelta giusta, per l’ambiente. I tifosi napoletani hanno uno splendido ricordo della sua prima gestione e li avrà sicuramente dalla sua parte, questo conta. Poi è un allenatore competente e capace. Atalanta-Napoli? Avrò il cuore un po’ diviso, non lo nascondo. Atalanta, Real, Juve e Inter sono formazioni in salute. Un esame per capire le ambizioni degli azzurri. Scudetto ancora possibile? Con lui una risalita è ben più di una possibilità. Però l’Inter è molto forte, la Juve vince pure quando non gioca al meglio.”

