Derby Virtus Bologna-Fortitudo Bologna in tv: orario, canale, streaming e programma

Nel Natale di Bologna ci sarà un’unica grande protagonista: la pallacanestro. Il calendario della Serie A 2019-2020 ha infatti collocato il sentitissimo derby tra Virtus e Fortitudo alla quindicesima giornata, proprio nel pieno delle feste natalizie, e si è deciso di approfittare dell’occasione per fare le cose in grande, regalando ai tifosi un inedito e affascinante 25 dicembre presso la nuova Virtus Segafredo Arena.

L’ultima volta che Virtus e Fortitudo si sono affrontate nella massima serie italiana risale a più di dieci anni fa, per l’esattezza al 29 marzo 2009: al PalaDozza furono le V nere ad imporsi per 75-74. In seguito, nel corso della stagione 2016-2017, il derby di Bologna ebbe come palcoscenico la serie A2: una vittoria per parte, con entrambe le squadre a far valere il fattore campo. Da quell’anno le due formazioni del capoluogo emiliano hanno cominciato la loro risalita, tornando a occupare un posto di rilievo nel panorama cestistico nostrano. La Virtus di Sasha Djordjevic, nonostante la recente sconfitta in quel di Sassari, guida la classifica con 22 punti, mentre la Fortitudo di Antimo Martino si trova al quarto posto con 16 punti.

La palla a due tra Virtus Bologna e Fortitudo Bologna è prevista per domani alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in televisione su Eurosport 2 e sarà altresì visibile in streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti puntuali per ogni singola giocata.

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE, ORE 20.30:

Virtus Bologna-Fortitudo Bologna

Diretta televisiva su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN

Diretta Live testuale su OA Sport

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo