Corriere dello Sport – Deulofeu, c’è l’accordo: serve una cessione per chiudere l’operazione.

Il Napoli ha trovato l’accordo con Gerard Deulofeu sull’ingaggio. Per chiudere la trattativa ci sono alcuni dettagli da limare:

“C’è già l’intesa sull’ingaggio, con l’Udinese i contatti sono costanti, De Laurentiis e Pozzo sono colleghi d’affari e Deulofeu potrebbe essere il prossimo. Il Napoli è fermo all’ultima offerta, 18 milioni, l’Udinese ne chiede qualcuno in più, siamo già nella fase della diplomazia e del buon senso, non sarà troppo complicato stringersi la mano. Ma non basta. Il Napoli ha una priorità; cedere per poi riacquistare. Per questo, oltre all’intesa con l’Udinese, si lavora alle uscite”.

