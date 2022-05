Corriere dello Sport – Deulofeu è l’alternativa che piace al Napoli, ma c’è anche Bernardeschi.

Il Napoli è alla ricerca di un colpo in attacco, soprattutto per cautelarsi dall’ipotetico addio di Mertens. Tuttavia spunta un’alternativa interessante, il profilo che ha adocchiato Giuntoli è quello di Gerard Deulofeu dell’Udinese, reduce di un ottima annata. L’attaccante, inoltre, ha un accordo con la sua squadra per essere ceduto in caso di opportunità appetitose.

Un altro obiettivo, che affascina De Laurentiis, è Federico Bernardeschi, che ha caratteristiche che ritornerebbero utili per Luciano Spalletti, soprattutto in caso di addio di Dries.

