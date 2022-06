Corriere del Mezzogiorno – Deulofeu nel mirino, ma ADL deve alzare l’offerta per chiudere l’affare.

Gerard Deulofeu rimane la priorità di De Laurentiis, ma l’intoppo verte sulle cifre che il patron avrebbe proposto:

“Gerard Deulofeu In casa Napoli è il prescelto, perfetto per il gioco diretto e l’attacco negli spazi lunghi senza Insigne e probabilmente anche Mertens, gli specialisti del palleggio nel corto. La trattativa va avanti a fuoco lento, entrerà nel vivo soltanto se verrà archiviata con la separazione la vicenda Mertens e quando il Napoli avrà ceduto Ounas, che piace al Monza e al Torino, per ragioni sia economiche che di gestione delle liste.

Il Napoli deve alzare l’offerta sia all’Udinese che al giocatore. De Laurentiis ha offerto 10 milioni più bonus al club friulano, il presidente Pozzo ne chiede 20 ma la sensazione delle parti in causa è che a quota 15 si possa chiudere l’affare”.

