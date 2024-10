Sky Sport – Di Canio: “McTominay, Conte lo schiera perché vuole il doppio play davanti alla difesa”

In diretta a ‘Sky Calcio Club’, l’ex azzurro Paolo Di Canio, è intervenuto per parlare del centrocampista del Napoli, Scott McTominay: “Lui non è un trequarti raffinato, fa male se arriva lanciato in area. Conte lo schiera perché vuole il doppio play davanti alla difesa e palla persa ha un’altra bestia che rincorre e che si gira e può ripartire forte. Così ha trovato una solidità perché ha una doppia cerniera a protezione della difesa“.

