Di Fusco: “Meret deve andare via dal Napoli”

Alex Meret è di nuovo ai margini del Napoli. L’arrivo di Salvatore Sirigu e i continui rumor su Kepa e Navas hanno delegittimato ulteriormente l’ex Spal che ora avrebbe anche rifiutato il rinnovo. A tal proposito l’ex portiere dei partenopei Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte.

Queste le sue parole:

“Abbiamo capito poco della questione portieri. Il Napoli si ritrova ad una settimana dal debutto senza aver risolto il problema. Società e allenatore non erano d’accordo sul da farsi. Spalletti è stato chiaro con Meret già nel corso dell’ultimo campionato: ha sempre voluto Ospina, quindi non ha fiducia di Meret. Questo ragazzo si è un po’ perso, la crescita fino ai 25 anni è fondamentale e lui si è fermato. Abbiamo gli stessi dubbi di quattro anni fa. Un ruolo così importante non si improvvisa all’ultimo momento. Meret deve andar via, giocare un campionato da protagonista e poi magari dimostrare di valere la maglia da titolare del Napoli”.

