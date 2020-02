Di Gennaro: ”Ecco come Gattuso ha dato una svolta al Napoli”

Di Gennaro: squadra corta che favorisce la fase difensiva

Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed attuale opinionista, sul quotidiano ”Il Mattino” ha spiegato come sia riuscito, Gattuso, a dare una svolta al Napoli.

Questo uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Di Gennaro:

‘‘Gattuso è stato molto bravo ad apportare gli accorgimenti giusti. Dal punto di vista tattico la squadra si è abbassata di 20-25metri, lo aveva fatto anche con il Milan.Così facendo, il Napoli ha sofferto molto meno. La prima cosa importante è non prendere gol, poi là davanti ci sono gli uomini che possono inventare sempre qualcosa.

Insigne? Con il 4-3-3 da esterno sinistro è messo nella condizione migliore per dare il meglio di se. E lo sta facendo: rientra bene nel campo per favorire i compagni e può puntare a rete esprimendo tutto il suo talento. Ma contro la Juve lo ho apprezzato molto anche per il suo spirito di sacrificio per la squadra, l’ho visto coprire da terzino, segnale che pure la sua condizione atletica è migliorata.” Conclude Di Gennaro.

