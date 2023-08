Di Lorenzo potrebbe diventare anche Capitano della Nazionale

Secondo il quotidiano Il Mattino, Giovanni Di Lorenzo potrebbe presto indossare la fascia di Capitano della Nazionale italiana.

Giovanni Di Lorenzo potrebbe a breve essere Capitano non solo del Napoli, ma anche della Nazionale italiana.

A riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna de Il Mattino.

“Ha spinto come un matto per limitare Laurientè, è andato in gol alla sua maniera e per lui pare che sia pronta anche la fascia di capitano della Nazionale. Sessanta secondi e serve un assist straordinario per Raspadori, poi il tacco sul rigore di Politano. Laurientè lo insegue inutilmente da ogni parte del campo, qualche volta quasi vi rinuncia: può scrivere un manuale, su come gioca il terzino nell’era moderna. Ammesso che lui sia ancora un terzino e non qualcosa d’altro. Certo, lo cercano sempre. Lo schema preferito è il lancio su di lui. Ma anche da difensore sa sempre cosa fare. Va ancora a segno, logicamente, visto che sta sempre lì in attacco.”

