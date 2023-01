Di Lorenzo ricorda Vialli: “Persona eccezionale con grandi valori, ci caricava nel percorso dell’Europeo”

Di Lorenzo ricorda Vialli, dopo la prematura scomparsa dell’ex centravanti

Di Lorenzo ricorda Vialli, il capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal:

“Sapevamo che la situazione di Vialli si era aggravata, ma la notizia mi lascia senza parole. In Nazionale abbiamo vissuto il percorso fino alla vittoria dell’Europeo e porto dentro di me il ricordo di una persona eccezionale con valori importanti. Nonostante non stesse bene ci è sempre stato vicino e questo fa capire che persona era e questi ricordi li porterò sempre dentro di me. Oggi è una giornata molto triste.

Vialli è stato sempre presente nel percorso di quell’Europeo, ci parlava e ci caricava con i suoi discorsi. Ci spronava a dare il massimo, quella della sua morte è una notizia triste ma voglio ricordarlo con il sorriso e l’immagine della Coppa dell’Europeo alzata al cielo”.

Sul momento del Napoli: “Ora affronteremo le prossime partite, ciò che abbiamo fatto non conta più e dobbiamo guardare avanti”.

