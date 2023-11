Di Lorenzo sul Napoli: “Faremo di tutto per risolvere la situazione”

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto brevemente sulla situazione che sta vivendo il club azzurro.

Giovanni Di Lorenzo, difensore e Capitano del Napoli, si trova attualmente in ritiro con la Nazionale italiana. Nella giornata di ieri, in occasione della presenza Coverciano della Hall of Fame del Calcio Italiano, il terzino ha parlato della situazione che sta caratterizzando la squadra azzurra.

Giovanni Di Lorenzo non si è sbilanciato tanto, sostenendo di non poter rilasciare dichiarazioni, tuttavia ha fatto intendere che a squadra farà di tutto per superare tale momento.

“Non posso rilasciare dichiarazioni sulla nostra situazione. E’ una situazione particolare che non ci vede felici, faremo di tutto per risolverla, ma non posso dire altro.”

