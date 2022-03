Di Lorenzo verso il recupero: scongiurato il peggio, nessuna operazione

Corriere dello Sport – Giovanni Di Lorenzo non dovrà essere operato, ma rischia di saltare cinque partite.

Buone notizie per Giovanni Di Lorenzo che non dovrà essere operato al ginocchio destro. In seguito alla visita specialistica di ieri a Roma, a Villa Stuart, è stato scongiurato il peggio: distorsione di secondo grado da trattare in maniera conservativa con terapie e lavoro specifico.

I tempi di recupero si aggirano tra i 30 e i 45 giorni. Dunque Giovanni salterà Atalanta, Fiorentina, Roma con il rischio per Empoli e Sassuolo.

