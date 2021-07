Di Marzio: “De Laurentiis vorrebbe in realtà mandare via Insigne”

Gianni Di Marzio, esperto di mercato, fa una rivelazione sulla questione che riguarda Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne.

Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed ha parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro non ha ancora trovato alcun accordo con De Laurentiis, di conseguenza la sua permanenza al Napoli non è scontata.

“Insigne non ha mai fatto alcuna richiesta alla Società. È la dirigenza che deve rinnovargli il contratto, non lui che deve chiederlo. Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza ed il rinnovo sarebbe dovuto avvenire prima degli Europei. Inutile aspettare la sua crescita in Nazionale, è normale che adesso la situazione è molto più complessa. Se non rinnova ora a gennaio potrebbe andar via da Napoli e il club perderebbe molto. De Laurentiis poco fa ha affermato: “Portatemi i soldi e ve lo do subito”, se ne vuole liberare. In questa vicenda io sono totalmente dalla parte di Insigne.”

