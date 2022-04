Di Marzio: “Il Napoli ha chiuso due acquisti. Zielinski deve dimostrare tutto il suo valore”

Mercato Napoli, parla Di Marzio

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SKY Sport, è intervenuto durante la trasmissione Calcio Amore e Fantasia in onda su Piuenne. Ecco le sue parole:

“Per Kvaratskhelia è fatta, mancano gli ultimi dettagli. Per Oliveira qualche dettaglio in più ma credo saranno entrambe due giocatori del Napoli. Sarà naturale ringiovanire, Zielinski non credo sia alla fine di un ciclo anche perché deve ancora dimostrare tutto il suo valore, ho sempre avuto stima nei suoi confronti e mi dispiacerebbe se dovesse cambiare squadra. Non me ne priverei perché è un giocatore di grandissimo talento. Ci penserei bene prima di sacrificarlo”.