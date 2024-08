Sky Sport – Di Marzio: “McTominay potrebbe partire già oggi, serve l’ok dello United”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, l’affare tra Napoli e gli agenti di Scott McTominay, è in dirittura d’arrivo. Qualora il Manchester United dovesse dare il via libera, lo scozzese potrebbe partire già oggi.

Gli agenti di McTominay stanno definendo l’accordo con gli azzurri, per quanto riguarda le commissioni e anche una buonuscita che gli garantirà il Manchester United. Una volta definiti questi accordi, lo scozzese potrà volare in Italia per iniziare la sua nuova avventura al Napoli.

