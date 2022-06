Ostigard al Napoli, parla Di Marzio

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha fatto il punto sulla trattativa che vede Ostigard al Napoli. Ecco le sue parole:

“Prosegue la trattativa del Napoli per Ostigard: il difensore del Brighton è l’obiettivo individuato dal club di De Laurentiis per rinforzare la difesa di Spalletti. Il difensore ex Genoa è sempre più vicino, la forbice tra domanda e offerta va riducendosi