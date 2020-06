Diana Del Bufalo chiude Instagram dopo uno sfogo contro gli hater: “Giudiconi e mediocri”

Da qualche giorno, il profilo Instagram di Diana Del Bufalo è sparito dal web. La pagina è “non disponibile”, il che dimostra come l’attrice e conduttrice tv abbia deciso di staccare dai social, almeno per un po’. Qual è il motivo di tale decisione? Viene spontaneo associare l’episodio a un duro sfogo che la stessa Del Bufalo ha pubblicato di recente, in cui si scagliava spazientita contro gli hater.

La replica di Diana Del Bufalo alle critiche

Tutto sarebbe nato dalle critiche rivolte da alcuni utenti, semplicemente in seguito a una cena di Diana con la madre in un ristorante con la madre, accolta come un’ostentazione di lusso in un momento difficile dal punto di vista economico. Comprensibilmente, la Del Bufalo è sbottata: “Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una str***a egoista. Non sapete niente!“. Lo sfogo è proseguito, con parole durissime:

La beneficenza si fa in silenzio? Ah sì? Però quanto la si mostra rompete il ca*** e viceversa. Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo? Le persone in questione si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì. Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario misero, della loro vita noiosa e criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio.

La scelta di chiudere Instagram

Quell'”Addio” celava già, probabilmente, l’intenzione di allontanarsi dal mondo del web. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata forse un messaggio privato di un utente che ha sentito l’esigenza di scriverle solo per dirle che “ha il dovere di parlare” di argomenti di attualità. “Ho il dovere di fare quello che cavolo mi pare, è chiaro a tutti?”, è stata la risposta su IG Stories, poco prima dell’eliminazione del profilo.