Diana Del Bufalo: “Ho sentito Paolo Ruffini, mi scuso se ha pensato che accettassi il poliamore”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sarebbero sentiti per chiarirsi dopo la burrasca scatenata dal post in cui l’attrice confermava la fine della loro storia d’amore.

Lo confessa l’ex allieva di Amici al settimanale Oggi, rivelando il contenuto della telefonata ricevuta dal conduttore suo ex compagno: “Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse. Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. Poco dopo, però, Diana aggiungessi essersi scusata a sua volta per quello che potrebbe essere stato il frutto di un’incomprensione:

Gli ho detto: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali.

Cos’è accaduto dopo la rottura con Paolo Ruffini

Diana confessa che la separazione da Paolo Ruffini l’avrebbe trovata impreparata ad accogliere tanto dolore, acutizzato dal tradimento svelato da Vanya Stone. Archiviata la loro relazione, avrebbe sentito la necessità di prendere le distanze dal mondo esterno e ritrovarsi: “Mi sono chiusa in camera per quattro giorni, con le tende tirate. Mamma mi portava da mangiare perché io non volevo inghiottire manco una briciola”. Poi, ritrovando il registro comico che meglio la caratterizza, ha aggiunto:

La svolta c’è stata quando mia zia m’ha fatto la parmigiana di melanzane: l’ho divorata e ho capito che stavo guarendo… Mi sono vestita, mi sono truccata e so’ uscita. Mi sono detta: “So’ bella, ora mi diverto e vaff…”.

Diana Del Bufalo è single, Cristiano Caccamo è un amico

Infine, Diana nega di essere legata a Cristiano Caccamo, l’amico al fianco del quale la si vede sempre più spesso. “È il mio migliore amico, e preciso che non è gay, anzi… Ci vogliamo bene, ma non ci siamo mai scambiati neppure un bacio“ ha spiegato l’attrice, ormai pronta a guardare di nuovo al futuro. E il futuro non comprenderebbe Ruffini.