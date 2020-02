Diana Del Bufalo, le prime foto con il nuovo fidanzato Edoardo Tavassi: “Sono pazza d’amore”

È ufficiale, Diana Del Bufalo si è lasciata definitivamente alle spalle la delusione per Paolo Ruffini. Dopo quattro anni insieme la loro storia era arrivata al capolinea lo scorso inverno, lasciando la conduttrice nello sconforto più totale, senza riuscire più a mangiare o ad uscire di casa. La tempesta sembra essere passata. Dopo la delusione, Diana Del Bufalo si è concessa una vacanza relax in un resort da sogno alle Maldive in compagnia dell’amico Cristiano Caccamo, ma a quanto pare ad aspettarla al suo rientro c’era già il suo nuovo amore Edoardo Tavassi. Come Fanpage.it aveva rivelato, la loro storia va a gonfie vele già da un paio di mesi. Il settimanale Chi li ha paparazzati per la prima volta insieme, in un pomeriggio di shopping nella Capitale. La neo coppia si abbraccia felice e sorridente, “Sono pazza d’amore” ha confermato l’attrice.

Chi è Edoardo Tavassi

Fisico scolpito e passione per i tatuaggi, Edoardo, 35 anni il prossimo novembre, è il fratello di Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello 11. Diversamente dalla sorella non fa parte del mondo dello spettacolo, ma varie volte durante il reality l’ha sostenuta come ospite in studio. I due fratelli sembrano condividere molto nella vita, si frequentano spesso e sul suo profilo Instagram ci sono parecchie foto di vacanze insieme. Romano, nella vita il suo lavoro è fare il video maker e si occupa anche di doppiaggio. Finita burrascosamente la storia con Ruffini, Diana ha conosciuto Edoardo e tra i due sarebbe scattata immediatamente la scintilla. Fanno sul serio tanto da avere già conosciuto le rispettive famiglie in occasione delle ultime feste di Natale. Sono diversi gli indizi disseminati sui social da Diana, più avvezza a utilizzare la rete rispetto al fidanzato. In una Instagram story pubblicata recentemente, si sente la voce di un uomo: è proprio quella di Edoardo.

La separazione da Paolo Ruffini

Diana Del Bufalo è reduce dalla storia d’amore finita male con Paolo Ruffini e stando alle sue parole tutto faceva pensare che avesse subito un tradimento. Era stata l’attrice a svelare sui social la fine del loro legame, momento che l’aveva profondamente provata. Su Instagram scriveva:

Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo.