Diana Del Bufalo torna su Instagram: “Perdonatemi per ciò che ho detto, ma vi chiedo più tolleranza”

Diana Del Bufalo è comparsa nuovamente su Instagram e lo ha fatto con un video nel quale ha spiegato il motivo del suo improvviso allontanamento che ha destato una certa preoccupazione anche nei fan. L’attrice ha scelto d’impulso di oscurare il suo profilo dal social network in seguito ad alcuni scambi, piuttosto feroci, avuti con dei followers che l’hanno portata a prendere le distanze dal mondo virtuale almeno per un po’, ma ha voluto spiegare la natura di questo suo gesto: “Faccio questo video da di mia spontanea volontà non mi è stato imposto da nessuno, nessun ufficio stampa, nessun agente”, spiega il noto volto tv.

Le scuse ai fan di Diana Del Bufalo

Un lungo discorso quello con cui Diana Del Bufalo cerca di dare forma alle emozioni che l’hanno attraversata in questi giorni lontano dai social media, ma soprattutto in seguito a quanto è accaduto con alcuni utenti che avrebbero manifestato il loro dissenso nei confronti dell’attrice, in merito alla questione sulla lotta al razzismo. L’ex conduttrice di Colorado ha iniziato parlando del mondo dello spettacolo e di come si è soliti guardarne le dinamiche dal di fuori, ritenendole costruite e false, ma a questo si contrappone anche un lato positivo:

Vi assicuro però che ci sono tane persone oneste, persone che sono un vera delizia, intelligenti e capaci, ma soprattutto buone. Con questo io non voglio dire che sono una di quelle, io non sono niente, voglio cercare di migliorarmi, di capire il prossimo, cercare di modificare dei miei pensieri sbagliati, azioni sbagliate soprattutto. Mi volevo scusare tantissimo con alcune persone a cui ho risposto in direct in maniera scortese e rabbiosa, perché sì, io ho una rabbia repressa a seguito di un evento molto traumatico nella mia vita che sto cercando ancora di elaborare, è già da quasi un anno che sto andando in terapia dalla psicologa, non è una scusa questa, mi assumo le mie responsabilità, forse è solo per farvi capire perché ho agito in quel modo, vi chiedo scusa, perdonatemi. Mi dispiace moltissimo se qualcuno possa essersi sentito offeso, ero mossa da questa grande rabbia che mi faceva agire in quel modo, sbagliato, ma mi faceva agire in quel modo.

Una riflessione sull’uso dei social

Dopo aver confidato ai suoi fan di aver attraversato un momento particolarmente complicato della sua vita, che è ancora in via di risoluzione, Diana ha voluto condividere con loro un pensiero maturato proprio nel corso di questi giorni lontana dai social che riguarda proprio l’uso che costantemente ne fanno gli utenti. Un uso talvolta pieno di rabbia e di poca apertura verso la diversità dell’altro:

Io volevo dirvi un mio pensiero, oggi si vuole troppo l’uguaglianza e io invece volevo soffermarmi proprio sulla diversità, perché la diversità è la cosa più preziosa che possiamo avere noi essere umani. Io non posso essere uguale a voi, avere il vostro stesso pensiero e le vostre stesse idee […] Credo che ci debba essere più tolleranza per la diversità di ognuno di noi, quindi, tolleranza di diversità di usanze, di aspetto, ma soprattutto di pensiero e oggi sui social c’è troppo giudizio riguardo alla diversità e questo mi fa stare molto male. Io non me ne frego, sarò sensibile, alcuni di voi pensano che sono razzista, addirittura.

Questa la ragione principale per la quale ha sentito la necessità di liberarsi di questo rapporto a doppio filo con il mondo dei social, così vitale per una donna che vive di spettacolo, e questo distacco sembra sia stato proficuo, come lei stessa racconta: “Per questo sono stata bene senza Instagram, non ho avuto questo peso, rispetto al giudizio delle persone, il giudizio però deriva da un dolore di fondo, un’insoddisfazione della persona, per questo io mi scuso con le persone che mi hanno detto delle cose anche molto pesanti, perché probabilmente avevate le vostre ragioni di essere arrabbiati.”

La questione George Floyd per cui è stata criticata

Infine, non poteva non accennare alla questione che le ha procurato una serie di insulti e di recriminazioni da parte dei suoi followers che avrebbero voluto vedere, forse, un’attività diversa in nome della sua popolarità, snaturando quelle che, in sostanza, è il modo di vivere e pensare della trentenne romana che conclude il suo messaggio in questo modo:

Io vi dico, mi sto migliorando, ma allo stesso modo sto cercando di farvi capire dal vostro punto di vista del perché mi sono molto innervosita riguardo a George Floyd. Io ho messo delle cose riguardo a George Floyd, delle cose che andavano più verso la gioia, la pace, la tolleranza, cose nel positivo, non voglio imporvi la mia idea riguardo a qualcosa. Io agisco in questo modo, preferisco pubblicare cose belle, forse volevate vedermi arrabbiata o protestare? Sappiate che io sono un’altra persona, ho altre idee e le esprimo come desidero, non voglio imporre questa idea a voi perché sarebbe sbagliato, però vi prego, siate più tolleranti con le diversità altrui