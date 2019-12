Diego Armando Maradona: “Ginobili è il più grande sportivo argentino di sempre, è come Messi e Ronaldo nel calcio”

In un’intervista televisiva rilasciata all’emittente argentina TyC Sports durante il programma Líbero, Diego Armando Maradona ha parlato della sua passione per la pallacanestro definendo Manu Ginobili il più grande sportivo argentino di tutti i tempi. Il Pibe de Oro, considerato uno dei più forti calciatori della storia (se non il più forte), è attualmente allenatore della squadra messicana Gimnasia la Plata. Il fuoriclasse capace di scrivere pagine indelebili della storia del fútbol con le maglie dell’Argentina ed in Italia del Napoli ha elogiato anche altri componenti della Generacion Dorada del basket albiceleste tra cui Nocioni e Scola.

“Manu sta sopra tutti, non lo si può neanche considerare insieme agli altri. È come Messi e Ronaldo nel calcio – ha spiegato Maradona, che poi ha aggiunto – per me è il più grande sportivo nella storia dell’Argentina. Poi ce n’è un altro che giocava con il 10 che lo tallona. Sono un tifoso di Michael Jordan e ora lo sono di Steph Curry. Ho tifato per i San Antonio Spurs prima ancora che arrivasse Manu, quando c’erano le Torri Gemelle Duncan e Robinson. Adoro la pallacanestro, in particolare Scola e Manu“.

Foto: Lapresse

