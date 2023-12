La Gazzetta dello Sport – Difesa a pezzi: “Senza Kim si balla”. Sesta difesa del torneo con 14 reti subite

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato le grandi difficoltà del Napoli, in difesa, senza la presenza fondamentale di Kim: “Il problema di fondo lo raccontano bene i numeri: sesta difesa del torneo con 14 reti subite insieme al Milan, peggio di Monza e Bologna. Però non può essere un problema di squadra o atteggiamento di fase difensiva, perché anche qui i numeri non mentono. Il Napoli è terzo per tiri subiti (appena 131, meglio solo Inter e Roma) e quarto per tiri nello specchio subiti (sempre dietro Inter, Roma e stavolta anche la Juve): ciò significa che l’applicazione nella fase difensiva c’è.

Ciò che i numeri non possono raccontare, invece, e come il Napoli arrivi a subire tiri nello specchio né con quale facilità gli avversari arrivino davanti a Meret. Ecco, questo è il punto: il Napoli, anche quando vince e pure quando non concede reti, rischia sempre tantissimo e regala sempre l’occasione all’avversario che può cambiare la partita. Ovvio, allora, che il problema così si leghi più agli errori dei singoli, come dimostra il campo”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

