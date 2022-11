La Gazzetta dello Sport – Dimarco: “Rimonta? Tutto è possibile, abbiamo visto come è finita l’anno scorso”.

Il difensore dell’Inter, Federico Dimarco, da poco 25enne ha espresso la sua felicità sulla doppietta contro il Bologna e ha parlato di una possibile rimonta:

“È stata un’emozione, ma non mi sono fatto un regalo da solo, il regalo è di tutta la squadra perché, al di là della doppietta, abbiamo vinto insieme ed è ciò che conta”.

C’è ancora tempo per recuperare la vetta?

“La Juve una volta ha già rimontato 11 punti… E poi pensiamo all’anno scorso: eravamo a +8 e poi abbiamo visto come è finita. Può succedere di tutto, nel calcio non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare più in alto possibile”.

Fonte foto: Instagram @federicodimarco.

