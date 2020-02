Dinamo Sassari-Brindisi in tv oggi, Coppa Italia basket 2020: orario, programma, streaming

Oggi (14 febbraio) si disputerà il match tra Dinamo Sassari e Brindisi, terzo quarto di finale della Coppa Italia 2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.00 presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La Dinamo Sassari partecipa alle Final Eight di Coppa Italia per l’ottava volta nelle ultime nove stagioni e cercherà la terza vittoria della propria storia dopo i successi del 2014 e del 2015. Per Brindisi, invece, quella di quest’anno è la seconda apparizione consecutiva: nel 2019 i salentini si sono spinti fino alla finale (poi persa contro Cremona) e in semifinale hanno sconfitto in volata proprio i sardi per 87-86. Nell’unico precedente di questa stagione la squadra di Gianmarco Pozzecco si è imposta al PalaPentassuglia con il punteggio di 77-83.

La partita tra Dinamo Sassari e Brindisi verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport ed Eurosport 2 e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, Eurosport Player e su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

DINAMO SASSARI-BRINDISI: ORARIO, PROGRAMMA TV E STREAMING

Venerdì 14 febbraio 2020

Loading…

Loading…

Ore 18.00: Dinamo Sassari – Brindisi

Guida tv – Diretta Rai Sport ed Eurosport 2

Guida streaming – Diretta RaiPlay, Eurosport Player e DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo