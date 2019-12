Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2019-2020

Anticipo di mezzogiorno per la Serie A 2019-2020, con il Banco di Sardegna Sassari che ospita la Pompea Fortitudo Bologna al PalaSerradimigni.

I fatti testimoniano che questo, ad oggi, è passato dall’essere uno scontro tra una realtà affermata del basket italiano e una neopromossa a uno scontro di vertice, con la Dinamo seconda a quota 16 insieme a Milano e la Fortitudo che, invece, è nel gruppo delle quarte a quota 14. Torna in Sardegna da avversario Rok Stipcevic, per tre stagioni (dal 2015 al 2018) play del club sardo, mentre sul fronte opposto l’ex è coach Gianmarco Pozzecco, che sulla sponda biancoblu di Bologna ha giocato 104 partite e poi allenato per un breve periodo in A2 nel 2018 sostituendo Matteo Boniciolli. Sei i precedenti tra le due squadre, con tre vittorie per parte, ma nessuno nella massima serie. Gara speciale per Marco Spissu, che tocca quota 100 partite con la maglia di Sassari.

Banco di Sardegna Sassari-Pompea Fortitudo Bologna si giocherà oggi alle ore 12. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 15 DICEMBRE

Ore 12:00 Banco di Sardegna Sassari-Pompea Fortitudo Bologna

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo