Dinamo Sassari-Polski Torun, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Mercoledì 15 gennaio si svolgerà la sfida tra Dinamo Sassari e Polski Torun, match valido per l’undicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il Palaserradimigni. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La squadra di Gianmarco Pozzecco è chiamata a riscattare prontamente la sconfitta subita la scorsa settimana sul campo dell’Oostende, che ha causato l’aggancio al primo posto nel girone A da parte di Manresa e Turk Telekom. Il Polski Torun occupa l’ultima posizione in classifica con un record di 2-8 ed è praticamente a un passo dall’eliminazione; in trasferta i polacchi hanno colto soltanto un successo in cinque incontri disputati. Nella gara d’andata, giocatasi lo scorso 5 novembre, i sardi espugnarono Torun grazie a un impetuoso ultimo quarto: il punteggio finale fu 95-113.

La partita tra Dinamo Sassari e Polski Torun non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, assicurandovi aggiornamenti minuto per minuto.

DINAMO SASSARI-POLSKI TORUN: ORARIO, PROGRAMMA E STREAMING

Mercoledì 15 gennaio 2020

Ore 20.30: Dinamo Sassari – Polski Cukier Torun

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo