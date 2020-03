Dinamo Sassari-San Pablo Burgos in tv oggi: orario, programma, streaming Champions League

Oggi (4 marzo) si disputerà il match tra Dinamo Sassari e San Pablo Burgos, gara-1 degli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il Palaserradimigni di Sassari. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La squadra di Gianmarco Pozzecco si è qualificata agli ottavi di finale della prima competizione europea targata FIBA con il secondo posto nel girone A: 11-3 il record per i sardi, che per un soffio non sono riusciti ad agguantare la prima posizione. Il San Pablo Burgos, invece, è giunto terzo nel gruppo B con il bilancio di 8 vittorie e 6 sconfitte: il rendimento esterno del team spagnolo è stato piuttosto deficitario (2-5) e questo lascia ben sperare in vista della sfida di stasera. Ricordiamo che si gioca al meglio delle tre partite: gara-2 si giocherà in Spagna, mentre l’eventuale gara-3 di nuovo in Sardegna.

La partita tra Dinamo Sassari e San Pablo Burgos non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà trasmessa in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

DINAMO SASSARI-SAN PABLO BURGOS: PROGRAMMA E STREAMING

Mercoledì 4 marzo 2020

Loading…

Loading…

Ore 20.30: Dinamo Sassari – San Pablo Burgos

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo