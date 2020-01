Dinamo Sassari-Trento in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Sassari-Trento è una delle tre partite che apre la terza giornata di ritorno della Serie A 2019-2020. Il basket italiano, grazie a questo scontro, ha vissuto uno dei suoi momenti più importanti della regular season già all’andata, con la tripla di Curtis Jerrells che ha gelato la BLM Group Arena.

Rispetto ad allora sono cambiate diverse cose (tranne, ovviamente, il duello tra i fratelli Gentile, Stefano e Alessandro); la Dinamo si è liberata di Jamel McLean per prendere Dwight Coleby, mentre in casa Aquila Basket è stato rilasciato George King, ragion per cui la società è sul mercato. Diverse le prospettive di classifica: il Banco è saldamente secondo a quota 30 punti, la Dolomiti Energia undicesima con Reggio Emilia a quota 16. Gli uomini allenati da Gianmarco Pozzecco finora in casa hanno perso una sola volta, a sorpresa contro Trieste alla quarta giornata; quelli di Nicola Brienza, curiosamente, hanno costruito la propria classifica su ben quattro successi esterni.

La sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trentino, valida per il 20° turno della Serie A 2019-2020, si giocherà quest’oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020: ORARIO D’INIZIO

SABATO 25 GENNAIO

Ore 20:30 Banco di Sardegna Sassari-Dolomiti Energia Trentino

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: DIRETTA TV, PROGRAMMA E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

