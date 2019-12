Dinamo Sassari-Virtus Bologna oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

La partita di cartello della quattordicesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket è quella che oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, vedrà opposte Dinamo Sassari e Virtus Bologna al “Palaserradimigni”.

C’è grande attesa per lo scontro al vertice tra la capolista e la squadra seconda in classifica, al momento separate da quattro punti: i sardi con una vittoria accorcerebbero prepotentemente a due sole lunghezze di distacco, mentre le V nere sbancando il palazzetto sassarese darebbero una grande prova di autorità e renderebbero ancora più stabile la propria posizione in vetta. La squadra di Gianmarco Pozzecco proviene da quattro successi consecutivi tra Serie A e Champions League, che hanno regalato ulteriore spinta a un ottimo avvio di stagione. La Virtus, invece, ha fatto ancora meglio finora, dal momento che può vantare il record di 11-1 in campionato (unico neo la sconfitta di Cremona) e in settimana con la vittoria di Monaco ha ottenuto il primo posto nel girone di EuroCup.

La partita tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’incontro, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

DOMENICA 22 DICEMBRE, ORE 17.00:

Dinamo Sassari-Virtus Bologna

Diretta televisiva su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN

Diretta Live testuale su OA Sport

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo