Dionisi: “Contro il Milan grande prestazione, Napoli? Spero che mercoledì non siano in giornata”

Il tecnico parla dopo la vittoria di San Siro contro il Milan

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha rilasciato delle dichiarazioni a “Radio Anch’io Sport”, trasmissione in onda su Radio Rai. Nel suo intervento il tecnico, tra le altre cose, ha commentato la vittoria dei suoi sul Milan e ha speso delle parole anche per i prossimi avversari in campionato, il Napoli di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“(Contro il Milan, ndr) Sicuramente è stata una prestazione positiva, siamo usciti alla grande ed è arrivato anche il risultato. Giochiamo per ottenere i tre punti, non avevamo niente da perdere e sapevamo che potevamo fare una grande partita.

A volte abbiamo ottenuto il risultato, altre non anche per il merito degli avversari. Contano anche gli episodi, ieri siamo stato fortunati sotto questo punto di vista. Con il Cagliari abbiamo pareggiato creando l’impossibile. La vittoria di ieri è importante per la classifica, ora dobbiamo confermarla già mercoledì contro il Napoli, che ha vinto 4-0 ieri. Non possiamo permetterci cali di tensione, abbiamo 18 punti, quelli che meritiamo.

[…]Se ho visto la partita del Napoli? Sì, la riguarderò insieme allo staff anche se non avremo tanto tempo. Dobbiamo sperate che gli azzurri mercoledì non siano nella loro giornata migliore, poi noi dovremo dare il massimo per crearci qualche possibilità[…]”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio, Spalletti: “È stata la nostra vittoria più bella”

Top&Flop – Napoli-Lazio, il migliore ed il peggior azzurro in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sisma del 4.3 al largo delle Eolie, nessun danno