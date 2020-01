DIRETTA Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Live Eurolega 2020: orario d’inizio, canale, tv e streaming

Trasferta tostissima oggi per l’Olimpia Milano in Eurolega. I meneghini, infatti, alle 18.30, scenderanno in campo a Istanbul contro la capolista Efes, una squadra che tra campionato turco e massima competizione continentale ha perso appena quattro partite fin qui in stagione. L’Armani sta vivendo un buon momento di forma e grazie alle recenti vittorie contro Zenit e Panathinaikos è riuscita a costruire un vantaggio di due partite sulle squadre che cercano di scalzarla dalla zona playoff.

Un successo contro i turchi, però, sembra alquanto improbabile per i ragazzi di coach Messina, i quali dovranno anche fare a meno degli infortunati Brooks e Moraschini. L’Efes ha dato l’ennesima prova di forza settimana scorsa, quando ha piegato il Barcellona in trasferta. Sarà possibile vedere questo match in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi modo di non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante scontro tra Anadolu Efes Istanbul e Olimpia-Milano.

