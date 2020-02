DIRETTA Barcellona-Olimpia Milano, LIVE Eurolega basket 2020: orario, programma, tv, streaming

Dopo aver perso malamente in casa contro l’Alba Berlino e aver subito l’aggancio all’ottavo posto in classifica di Eurolega 2019-2020 da parte del Fenerbahçe, l’Olimpia Milano è chiamata a ripartire immediatamente. Purtroppo per i meneghini, però, il prossimo match che li aspetta nella massima competizione continentale è tutt’altro che semplice, anzi, allo stato attuale delle cose sembra decisamente impossibile per la compagine guidata da Ettore Messina. Il sodalizio del capoluogo lombardo, infatti, se la dovrà vedere, oggi alle 21.00, contro il Barcellona, attualmente terza forza della manifestazione.

I catalani sono reduci da ben sette successi consecutivi e questa Milano in crisi, che ha perso tre delle ultime quattro partite disputate in Eurolega, non sembra assolutamente in grado di poter tenere loro testa. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi modo di non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante match.

IL PROGRAMMA DI BARCELLONA-OLIMPIA MILANO

Orario: 21.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

