DIRETTA Cska Mosca-Olimpia Milano, Eurolega 2020 basket: orario d’inizio, tv, live, streaming e programma

Domani (26 dicembre) alle ore 17.00 l’Olimpa Milano torna sul parquet per la delicatissima sfida in trasferta contro il Cska Mosca in un match valevole per la 16esima giornata di Eurolega. I lombardi hanno superato un momento di grande crisi caratterizzato da ben cinque sconfitte consecutive nella massima competizione continentale.

I ragazzi guidati da coach Ettore Messina si trovano in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso ai playoff, con 8 vittorie e 7 sconfitte. La trasferta nella capitale russa è quanto mai ostica per Milano e sarà un match decisivo per entrambe visto che i padroni di casa sono in quinta piazza con un record di 10-5.

Per l’allenatore dei meneghini si tratta di un ritorno visto che per due volte è stato alla guida del CSKA, prima dal 2005 al 2009 e poi dal 2012 al 2014: il connubio tra il coach catanese e il club moscovita ha partorito ben due titoli di Eurolega (2006, 2008). I campioni d’Europa in carica sono reduci dal pesantissimo successo sul campo della capolista Anadolu Efes Istanbul.

La partita tra CSKA Mosca e Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 e sarà altresì visibile in streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

CSKA MOSCA-OLIMPIA MILANO: PROGRAMMA, ORARIO E TV

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE, ORE 17.00:

CSKA Mosca-Olimpia Milano

Diretta televisiva su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN

Diretta Live testuale su OA Sport