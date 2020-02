DIRETTA Olimpia Milano-Alba Berlino, LIVE Eurolega 2020: orario, programma, tv, streaming

Oggi martedì 4 febbraio si gioca Olimpia Milano-Alba Berlino, match valido per l’Eurolega 2020 di basket. Al Mediolanum Forum di Assago si gioca una partita cruciale per le ambizioni dei meneghini, attualmente ottavi in classifica generale e aggrappati alla zona playoff: serve assolutamente una vittoria per continuare a inseguire il sogno post-season, la compagine tedesca è ultima in classifica e non deve incutere timore ai padroni di casa che, dopo la spettacolare rimonta da –20 contro il Bayern Monaco, vogliono mettere sotto l’altra compagine tedesca della massima competizione continentale.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Alba Berlino a partire dalle ore 20.45 per seguire la partita in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. I ragazzi di Ettore Messina partiranno con tutit i favori del pronostico e sono consapevoli che non possono sbagliare l’approccio all’incontro per evitare delle spiacevoli sorprese, il successo è una prerogativa fondamentale perché poi la prossima contesa col Barcellona si preannuncia davvero proibitiva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Olimpia Milano-Alba Berlino, match valido per l’Eurolega 2020 di basket. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

OLIMPIA MILANO-ALBA BERLINO, EUROLEGA BASKET 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO:

20.45 Olimpia Milano vs Alba Berlino

OLIMPIA MILANO-ALBA BERLINO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 2.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

