DIRETTA Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket 2020 LIVE: orario e come vederla in tv e streaming

Oggi 30 gennaio si disputerà il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, sfida valida per la ventiduesima giornata di Eurolega 2019-2020. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 21.15 presso il Mediolanum Forum di Assago. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

L’Olimpia Milano proviene da tre sconfitte consecutive, frutto di un ciclo terribile che proponeva ai meneghini tre trasferte consecutive, di cui due ad Istanbul (contro Anadolu Efes e Fenerbahce) e una a Tel Aviv contro il Maccabi. Stasera la squadra di Ettore Messina, che occupa ancora l’ottava posizione in classifica, potrà beneficiare del fattore campo ed è chiamata a un pronto riscatto per non perdere terreno in vista delle Final Eight. Il Bayern Monaco si trova all’ultimo posto in graduatoria e ha ormai ben poco da chiedere a questa stagione europea, ma bisogna fare attenzione perché quella tedesca resta una squadra temibile, come dimostra la vittoria nella scorsa giornata contro il Maccabi Tel Aviv.

La partita tra Olimpia Milano e Bayern Monaco verrà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO: ORARIO, TV E STREAMING

Giovedì 30 gennaio 2020

Ore 21.15:

Guida tv – Diretta Eurosport 2

Guida streaming – Diretta Eurosport Player e DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

