DIRETTA Olimpia Milano-Valencia, LIVE Eurolega basket 2019-2020: orario d’inizio, tv, streaming

Questa sera si giocherà il match tra Olimpia Milano e Valencia Basket per il 15° turno di Eurolega.

La formazione di Ettore Messina cerca il ritorno alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive, mentre invece quella di Jaume Ponsarnau va a caccia del settimo successo nelle ultime dieci partite. C’è dunque grande attesa per lo scontro di stasera al Mediolanum Forum di Assago, perché un successo ridarebbe una buona spinta all’A|X Armani Exchange per tenersi in linea di galleggiamento nella zona playoff, e invece un altro KO porrebbe seri dubbi sul futuro, anche perché il calendario del futuro prossimo non è propriamente facile. Sergio Rodriguez vuole riscattare la brutta prova di Madrid contro l’esperienza del team valenciano.

Il match tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Valencia Basket si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

Ore 20:45 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Valencia Basket

