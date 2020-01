DIRETTA Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, LIVE Eurolega basket 2020: orario, streaming, programma e tv

L’Eurolega arriva al giro di boa con la sua diciassettesima giornata, in questo suo format riveduto e corretto per ospitare due squadre e quattro partite in più dall’annata in corso. L’Olimpia Milano chiude il girone di andata contro lo Zenit San Pietroburgo allenato da Joan Plaza.

L’A|X Armani Exchange di Ettore Messina si proietta verso una sfida che è totalmente inedita a livello ufficiale, anche quando lo Zenit si chiamava prima Dynamo Moscow Region e poi Triumph Lyubertsy (e si trovava, dunque, in una ben diversa zona geografica della Russia). Tra gli uomini di Plaza, hanno giocato in Italia Will Thomas (Avellino, stagione 2013-2014) e Alex Renfroe (Brindisi, annata 2011-2012, con i pugliesi per l’ultima volta in A2). Della formazione ospite faceva parte Aaron White (2016-2017). L’Olimpia entra nel match nel gruppo delle ottav con il 50% di vittorie (8-8), mentre lo Zenit è ultimo e ha vinto, curiosamente, tre partite in trasferta e una sola in casa.

Il match tra Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo avrà inizio stasera alle ore 20:45. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA 2019-2020

VENERDI’ 3 GENNAIO

Ore 20:45 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Zenit San Pietroburgo

OLIMPIA MILANO-ZENIT SAN PIETROBURGO: STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

