DIRETTA Virtus Bologna-Olimpia Milano, Live Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Il 2019 della pallacanestro nostrana si chiuderà con i fuochi d’artificio: oggi pomeriggio, alle ore 15.30, alla Virtus Segafredo Arena si giocherà il derby d’Italia tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, indubbiamente il big match della sedicesima giornata della Serie A 2019-2020.

Le due squadre più titolate della penisola e le due principali pretendenti allo scudetto: nel capoluogo emiliano andrà in scena la partita più attesa della stagione, uno scontro talmente affascinante da richiamare l’attenzione delle reti generaliste della tv di Stato. Virtus Bologna-Olimpia Milano pullula di motivi e di storie che la rendono ancora più interessante: oltre alla rivalità storica e al duello attuale, è impossibile non pensare al passato virtussino di Ettore Messina o ai trascorsi milanesi di Sasha Djordjevic, oppure allo scontro in cabina di regia tra Milos Teodosic e Sergio Rodriguez, due dei più grandi playmaker europei dell’ultima generazione. Le V nere arrivano al confronto diretto al comando della classifica con 24 punti e reduci dal massacro dei cugini della Fortitudo, le Scarpette Rosse inseguono a quattro lunghezze di distanza e provengono da otto vittorie nelle ultime nove gare giocate: ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo eccelso, che possa ridare grande visibilità al basket in Italia.

La supersfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano sarà eccezionalmente trasmessa in chiaro su Rai 2 e sarà altresì visibile in streaming su Eurosport Player e su RaiPlay. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, per non perdervi neanche un’emozione del derby d’Italia.

DOMENICA 29 DICEMBRE, ORE 15.30:

Segafredo Virtus Bologna-AX Armani Exchange Milano

Diretta televisiva su Rai 2

Diretta streaming su Eurosport Player e su RaiPlay

Diretta Live testuale su OA Sport

Credit: Ciamillo