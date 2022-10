Disastro Juventus: il Maccabi Haifa vince per 2-0, Allegri verso l’esonero?

La Juventus di Massimiliano Allegri ha già un piede fuori dalla Champions League

Clamorosa sconfitta della Juventus in Israele per 2-0 contro il Maccabi Haifa. I padroni di casa chiudono la gara già nella prima frazione di gioco grazie ad una doppietta di Omar Atzili. Continua il periodo nero per la “Vecchia Signora”, ora Massimiliano Allegri è appeso ad un filo.

fonte foto: Instagram @juventus

