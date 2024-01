Divieto di trasferta per Napoli-Verona: ecco la motivazione

Come riportato dal quotidiano Repubblica ci sarà il divieto di trasferta per la sfida tra Napoli ed Hellas Verona.

L’edizione odierna di Repubblica ha riportato il divieto di trasferta per la sfida di campionato tra Napoli ed Hellas Verona. La decisione è stata presa dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, ma anche dalla Questura del capoluogo campano. Il motivo avebbe a che fare con l’alto rischio di incidenti dovuta ad una rivalità molto accesa tra le due tifoserie.

Di seguito la notizia riportata nel dettaglio:

“Niente tifosi dell’Hellas Verona domenica allo stadio Maradona, in occasione del match contro il Napoli, in programma alle 15. Troppo alto il rischio di scontri tra le rispettive tifoserie, da qui la decisione della Prefettura di vietare la trasferta ai sostenitori della squadra allenata da Marco Baroni, un ex che sarà sempre ricordato con affetto a Fuorigrotta: fu lui a segnare contro la Lazio il gol che sancì la vittoria del secondo scudetto azzurro. Ma la rivalità tra gli ultras è altissima e quindi bisogna evitare qualsiasi tipo di contatto. La decisione è stata comunicata oggi con una nota: “Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, informa che è stata vietata la vendita ai residenti in provincia di Verona dei biglietti per l’incontro di serie A Napoli – Verona, in programma il 4 febbraio prossimo presso lo stadio “Maradona” di Napoli. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che con determina del 25 gennaio scorso ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie sfociata in passato in gravi incidenti.”

