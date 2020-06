Divorzio da Brad Pitt, Angelina Jolie rompe il silenzio dopo 4 anni: “Separata per i miei figli”

Sono state dedicate intere pagine di tabloid, in quasi ogni nazione del mondo, alla separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Fiumi di pagine sui presunti motivi della rottura, senza che la diva avesse mai fornito la sua versione dei fatti a proposito di uno dei divorzi più clamorosi di Hollywood. Era il 2016 quando le due star annunciarono che le loro strade avrebbero preso direzioni diverse. La comunicazione arrivò imprevista, senza alcuna avvisaglia di crisi ad ammortizzare il colpo. Sono dovuti trascorrere 4 anni, e una quasi totale assunzione di responsabilità da parte di Brad Pitt, perché l’ex moglie si decidesse a parlare dei momenti immediatamente precedenti alla separazione. Lo ha fatto in un’intervista a British Vogue, giornale simbolo cui Angelina ha finalmente deciso di svelare i motivi che l’hanno spinta a chiedere il divorzio.

Perché Angelina Jolie ha scelto di separarsi

“Mi sono separata per il bene della mia famiglia, dei miei figli. È stata la decisione giusta”, ha dichiarato la diva, confermando parzialmente i rumors secondo i quali la decisione di separarsi fosse stata un atto dovuto, un passaggio necessario a preservare la serenità dei figli della coppia, “Continuo a concentrarmi sul loro recupero. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini hanno visto e vedono bugie sul loro conto nei media, ma io ricordo loro che conoscono la propria verità e se stessi. In realtà, sono sei giovani molto coraggiosi e molto forti”.

I rumors sulla lite in aereo con Maddox

Sulla separazione tra i due divi hollywoodiani sono circolati i rumors più disparati. Due, in particolare, facevano riferimento ai problemi di alcolismo dell’attore – poi confermati dallo stesso Brad Pitt – e a una violenta lite in aereo con Maddox, il primo figlio adottato dalla Jolie. Proprio quell’alterco, mai mediaticamente confermato dagli interessati, determinò l’apertura di un’inchiesta del Dipartimento di Polizia di Los Angeles a carico dell’attore per “abusi su minori”, ipotesi in merito alla quale l’Fbi lo aveva scagionato. Il divo ha impiegato anni per riconquistare la serenità familiare, una condizione in grado di determinare maggiore apertura nei suoi confronti. A favorire la ricostituzione di quel rapporto diventato difficile è stato il nuovo equilibrio raggiunto da Pitt, riuscito a vincere la sua dipendenza dall’alcol. Uno sforzo profondamente apprezzato da Angelina che avrebbe recentemente permesso ai suoi figli di tornare a frequentare regolarmente il padre.