Donatella Rettore operata dopo l’esame istologico: “Grazie, ho sentito tantissimo affetto e amore”

Solamente qualche giorno fa, precisamente nella serata di sabato 14 marzo, Donetella Rettore aveva annunciato sul suo profilo di Twitter di doversi sottoporre ad una nuova operazione all’Istituto Oncologico di Verona, dove nelle scorse settimane aveva già subito un intervento. La cantante ha voluto ringraziare coloro che le hanno dimostrato affetto e sostegno in questi giorni e ritorna sui social per esternare il suo stato d’animo.

Il messaggio di Donatella Rettore

Un momento difficile per uno dei volti più noti della musica italiana negli Anni Settanta-Ottanta, un momento in cui si è trovata a dover combattere con un male di cui non aveva parlato precedentemente e che l’ha portata per ben due volte in sala operatoria. Dopo il secondo intervento, Rettore ha scritto un messaggio per ringraziare coloro che le hanno mostrato vicinanza e affetto in questo periodo, gesti di cui si dice piacevolmente sorpresa, dal momento che gli italiani si trovano a combattere con la paura di un nemico invisibile che, in questi ultimi mesi, ha stravolto le vite di tutti. Nuovamente su Twitter scrive:

Ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non ci credevo, siete stati meravigliosi. È stato spiazzante! Ma adesso, più di prima, abbiamo bisogno d’amore, specialmente di darlo. Stiamo cambiando, eravamo al top per odio e cattiveria. Love & peace, Dada.

L’annuncio della nuova operazione

La cantante nell’annunciare il suo intervento, consapevole della situazione che il coronavirus ha portato nel nostro Paese, aveva scritto: “in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più”, di conseguenza mai si sarebbe aspettata un coinvolgimento così sentito da parte del pubblico che, invece, l’ha sostenuta e supportata. Nel tweet precedente aveva accennato al fatto che l’esame istologico, al quale si era sottoposta dopo la prima operazione non era andato a buon fine, per cui sarebbe stato necessario un nuovo intervento chirurgico. La cantante non aveva parlato di questa sua battaglia nemmeno durante la recente intervista a Domenica In dove, però, aveva accennato ai suoi problemi di salute pregressi, come la talassemia, di cui soffre da quando è una ragazza e che ha reso particolarmente fragile il suo sistema immunitario.