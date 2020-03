Donatella Rettore sta meglio dopo tumore e due interventi: “Non morirò, la battaglia è vinta”

Buone notizie per Donatella Rettore, fortunatamente in ripresa dopo i due recenti interventi chirurgici per un tumore. La cantante ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: stavolta l’operazione ha dato esito positivo e lei sta meglio, come ha spiegato su Instagram. Per lei le ultime settimane sono state delicatissime, soprattutto perché affrontare questa lotta in un momento di drammatica emergenza sanitaria per il coronavirus si è rivelato ovviamente tutt’altro che facile.

Mi hanno detto che non morirò… Almeno non subito, quella battaglia l’abbiamo vinta. Grazie al Dottor Mora e al suo team, che non smetterò mai di ringraziare. Non è stato facile, perché eravamo circondati da un’altra guerra! Grazie al dottor Avventi, sempre premuroso e rassicurante!

Il percorso di Donatella Rettore, le due operazioni

Era il 14 marzo quando la Rettore informava il pubblico del suo delicato problema di salute, proprio nel mezzo dell’emergenza coronavirus. L’artista icona della musica italiana grazie a brani di culto come “Kobra” e “Lamette” era stata operata da poco allo IOV, l’Istituto Oncologico Veneto di Padova. L’esito dell’esame istologico, però, aveva reso indispensabile un altro intervento: “Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene“. Immediato il sostegno dei fan, cui aveva risposto con altrettanta gratitudine: “Ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non ci credevo, siete stati meravigliosi. È stato spiazzante!“.

Il messaggio di Mauro Coruzzi

Recentemente, si è fatto sentire forte anche il sostegno di Mauro Coruzzi, che ospite a Italia Sì ha parlato del ricovero della Rettore chiarendo l’amica non ha avuto a che fare in nessun modo con il coronavirus: “Lei adesso non sta bene, in questo momento si trova in ospedale. Donatella ha un problema di salute che non ha nulla a che vedere con il coronavirus. Voglio mandare un abbraccio a Donatella e dedicarle il concerto che farò stasera con le canzoni online“. Fortunatamente, i nuovi esami hanno dato notizie rassicuranti sullo stato di salute della cantante.