Dopo le accuse di tradimento, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani tornano insieme: “La vita è una”

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sembrerebbero essere tornati insieme. A dimostrarlo sono una serie di foto postate in rete dall’ex tronista di Uomini e Donne e dalla compagna influencer, che si erano lasciati burrascosamente qualche mese fa, rivolgendosi una serie di accuse. A palesare la vicinanza ritrovata tra i due sono alcune foto pubblicate da entrambi sui rispettivi profili Instagram. In una foto Eleonora e Oscar sembrano essere nello stesso ascensore, in un’altra foto invece Eleonora indossa una camicia stampata che compare poco dopo nelle storie di Branzani.

Oscar Branzani: “La vita è una”

Ma l’elemento che conferma il riavvicinamento in corso tra i due è un post pubblicato su Instagram dall’ex tronista qualche ora fa. Oscar, dopo le critiche ricevute dai follower, ha palesato il suo fastidio specificando che avrebbe vissuto la vita a modo suo, senza curarsi dei giudizi altrui. “La vita è una e per questo ho deciso di viverla nello stesso modo in cui uso il mio dito medio”, ha scritto Branzani riferito agli hater e ai giudizi espressi a proposito del presunti ritorno di fiamma in corso. Tra i commenti compare quello di Eleonora che rivendica con orgoglio la libertà entrambi di vivere il loro legame nella maniera che credono. “Uomo”, recita il commento. Ma già il solo fatto che sia intervenuta a difesa di Oscar, dopo un periodo di assenza di comunicazioni social tra i due, racconta molto a proposito del loro nuovo rapporto.

Le accuse di tradimento e la lite con Dalila Branzani

Oscar ed Eleonora si erano lasciati qualche mese fa lanciandosi accuse reciproche. Era stata Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista, a raccontare pubblicamente di essere stata tradita dalla Rocchini, alla quale aveva attribuito un flirt con un suo ex fidanzato, vissuto all’oscuro dei due fratelli. Eleonora aveva confermato la relazione con l’ex di Dalila, per poi accusare la donna di averla aggredita fisicamente durante un incontro avvenuto in un locale a Napoli. Eleonora e Oscar sarebbero riusciti a lasciarsi alle spalle quei momenti e a recuperare la loro storia d’amore cominciata oltre tre anni fa a Uomini e Donne.